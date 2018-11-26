Военные Турции за неделю «нейтрализовали» 18 человек

Анкара, , 12:34 — REGNUM Вооруженные силы Турции в течение прошедшей недели «нейтрализовали» 18 человек, обвиняемых в терроризме, сообщает 26 ноября Anadolu.

К каким группировкам принадлежали люди, названные террористами — не уточняется. Известно, что в Турции действуют курдские повстанцы, а также члены ФЕТО, которые считаются террористическими организациями на территории страны, но подобное видение не разделяется международным сообществом.

Напомним, термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

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