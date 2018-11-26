Порошенко: Россия должна вернуть украинских моряков и корабли

Киев, , 12:24 — REGNUM Руководство России должно передать Украине моряков с кораблей, которые были задержаны 25 ноября в Керченском проливе. Об этом сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Пётр Порошенко, слова которого обнародовала его пресс-служба.

«Я обращаюсь к руководству РФ с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих», — заявил Порошенко.

Президент Украины добавил, что российской стороне также нужно вернуть Украине сами корабли — два бронекатера и буксир.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября пограничники РФ задержали в Чёрном море три корабля ВМС Украины («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»), которые без разрешения вторглись в территориальные воды РФ.

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