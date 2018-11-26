Президент Литвы обвинила Россию «в начале войны против Украины»

Вильнюс, , 12:16 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 26 ноября, обвинила Россию в начале «прямой агрессивной войны» против Украины. Заявление Грибаускайте опубликовало литовское новостное агентство BNS. От канцелярии президента Литвы публично никаких заявлений пока нет, отмечает корреспондент ИА REGNUM, а последнее сообщение пресс-службы Грибаускайте — о переговорах по Brexit.

«Очевидно, что Россия осуществляет прямолинейную и агрессивную войну против Украины, продолжает цинично нарушать международные соглашения и принятые ею же обязательства», — цитирует BNS Грибаускайте. По ее словам, Литва строго осуждает действия России в Керченском проливе и призывает «незамедлительно освободить незаконно захваченные суда и экипажи».

Как ранее передавало ИА REGNUM, три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины вторглись в территориальные воды РФ и направились в сторону Керченского пролива 25 ноября. Позже российским пограничникам пришлось задержать корабли-нарушители, экипажи которых совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российских властей. На Украине заявили о возможности введения военного положения. Готовится экстренное заседание Совбеза ООН.