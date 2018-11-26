Доклад об изменениях климата Трамп попытался скрыть за шоппингом — сенатор

Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Ажиотаж «черной пятницы» команда Дональда Трампа использовала для подавления шума от доклада о климатических изменениях, уверен сенатор Чак Шумер. В своем твиттере сенатор пишет:

«Почему администрация Трампа выпустила отчет о климате в черную пятницу? Потому что они не хотят, чтобы вы знали разрушительные последствия их неспособности решить проблему климатических изменений. Любой инфраструктурный проект, который Конгресс будет рассматривать в следующем году, должен инвестировать в чистую энергию и устойчивость к изменению климата».

Антитрамповскую риторику сенатора разделяет далеко не вся аудитория:

«Нет, Шумер, ты не не прав! Ты вообще любишь Америку? Выглядит так, будто нет. Поставь США на первое место и прекрати врать, очерняя нашего президента. Он страну любит больше, чем ты!»; «Вы в Конгрессе с 1981 года, а теперь виноват кто-то другой?»; «Да ладно. Еще можно сказать, что многие в пятницу не работали, поэтому больше народу могло посмотреть отчет по телевизору. Америка не так уж была занята шоппингом, чтобы упустить новости»; «Нам надо перестать ездить на автомобилях, как это сделали для борьбы с изменением климата в 17 веке», — пишут пользователи в ответ на сообщение Шумера.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению авторов доклада, лесные пожары в Калифорнии могли быть одним из последствий глобального потепления. Также к последствиям климатических изменений авторы отнесли наводнения, бури, шторма и вероятное похолодание на севере Соединенных Штатов.