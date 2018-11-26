Военное положение на Украине не мешает сотрудничеству — МВФ

Киев, , 12:27 — REGNUM В случае ведения чрезвычайного положения на Украине МВФ не прекратит сотрудничество со страной, заявили в пресс-службе представительства МВФ на Украине, сообщили 26 ноября Украинские новости.

У МВФ нет юридических запретов на сотрудничество со странами, на территории которых действует военное положение, кроме того, фонд уже сотрудничал со странами, где шли военные конфликты различной интенсивности подчеркнули в представительстве.

В МВФ отметили, что главным условием сотрудничества является наличие плана реформ, а также наличие властей, готовых его выполнять.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде ввести военное положение на Украине на срок 60 дней с возможностью его продления.

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Также Украина привела армию в полную боевую готовность.

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Отметим, поводом для экстренных мер стала провокация, устроенная самой Украиной в районе Керченского пролива.

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