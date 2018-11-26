Ватикан и Россия должны вместе сработать по Украине

Станислав Стремидловский, , 12:00 — REGNUM

ИА REGNUM уже обращалось к важной статье государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина, в которой он дал обзорную характеристику религиозной и дипломатической деятельности папы Римского Бенедикта XV, чей понтификат длился с 3 сентября 1914 года по 22 января 1922 года и который работал в условиях Первой мировой войны и распада четырех — Австро-Венгерской, Германской, Османской и Российской — империй. Важной эту зарисовку можно считать потому, что она пробрасывает из истории столетней давности мосты в современность. В том числе, относительно ситуации, сложившейся сегодня на Украине.

Напомним, что в последний год Первой мировой две империи, Австро-Венгерская и Германская, способствовали расчленению бывшей Российской империи — России, инициировав Брестский мир. По нему малороссийские регионы получили возможность провозгласить свою независимость, образовав Украинскую Народную Республики под протекторатом Берлина и Вены. Однако хотя на войнах и меняют границы, окончательно закрепляют их на мирных конференциях. Святой престол это прекрасно понимал. «Папская дипломатия, которая во время «Великой войны» так много сил посвятила восстановлению мира, после прекращения военных действий стремилась к подлинному миротворчеству и к его фундаментальной предпосылке — ослаблению международной напряженности, — пишет Паролин. — Хорошо известно, что мирные переговоры проходили без участия Святого престола: Ватикан был исключен статьей 15 Лондонского пакта, а также вмешательствами секуляристских сил, решивших выступить против религиозно-церковного влияния на международные организации». И далее:

«Одним из величайших вызовов для папской послевоенной дипломатии стал крах многовековой монархии Габсбургов. Хотя Ватикан не питал иллюзий относительно внутреннего статуса дунайской монархии, крах последней великой державы, признавшей себя католической, не мог не вызвать беспокойства у Святого престола. Тем не менее всего через несколько дней после перемирия на Вилле Джусти папа Бенедикт XV поручил главе апостольской нунциатуры в Вене монсеньор Теодоро Вальфре ди Бонцо «установить дружеские отношения с различными национальностями австро-венгерского государства, которое недавно преобразовалось в независимые государства».

Остановимся на этом. И здесь следует указать на оплошность, которую допустила Римская курия времен предшественника Бенедикта XV, святого папы Пия X. К сожалению, Святой престол тогда позволил возглавить государственный секретариат волку в овечьей шкуре — знающий да разумеет — испанцу с британским подданством Рафаэлю Мерри дель Валь-и-Сулуэте, возглавлявшему «правительство» Католической церкви с 4 августа 1903 года по 10 августа 1914 года. Под благовидным предлогом содействия последней католической монархии Святой престол невольно сыграл на стороне тех, кто поставил своей целью разрушение империй, создание хаоса, раздробления государств на более мелкие, чтоб разъединить их всех, чтоб лишить их воли и объединить навек в их земной юдоли под владычеством всесильным властелина Мордора. Эти силы открыто заявили о своей цели спровоцировать мировую войну ради разрушения империй еще в 1890 году, когда в журнале The Truth, который принадлежал члену Великой масонской ложи Англии сэру Генри дю Прэ Лабушеру, была опубликована карта «Сон Кайзера» с подробным описанием, что ждет Берлин, Вену и Санкт-Петербург.

На этой карте Российская империя обозначалась как «Русская пустыня», появлялась Польская республика, наряду с Германской и Австрийской республиками. Так оно и произошло в 1918 году. И Святому престолу, выступившему на стороне Вены в начале Первой мировой войны, к моменту смерти папы Бенедикта XV в 1922 году пришлось приложить немало усилий, чтобы не только установить дипломатические отношения с «новыми государствами», но и восстановить их с «великими державами, которые до войны разорвали отношения с Ватиканом, среди последних были Франция и Великобритания». Сегодня история повторяется. Развязанная на Ближнем Востоке так называемая арабская весна разрушила вызванные к жизни по итогам Первой мировой войны Ирак и Сирию. Огромные вызовы своей территориальной целостности переживает и Турецкая республика, столкнувшаяся с резкий обострением курдской проблемы. Наконец, некоторые «товарищи» спровоцировали в 2013—2014 годах государственный переворот на Украине, пытаясь использовать Киев для разрушения Российской Федерации.

Но Россия — живучая. Она как кошка, имеет девять жизней и даже в падении переворачивается на все четыре лапы. Это особенно важно для Ватикана, который руководствуется историческими константами, а не историческими переменными. И для иезуитов, чей член ордена сегодня возглавляет Католическую церковь, которые также помнят, что после того, как великие католические монархи Испании, Португалии и Франции заставили папу Климента XIV упразднить орден в 1773 году, их приютила великая российская императрица Екатерина II. Да и католики в целом не чужие пришельцы для нашей православной страны, мы давно имели с ними дела, вступали в коалиции с Римской курией и разрабатывали совместные геополитические проекты. Сейчас есть все основания для того, чтобы Москва и Ватикан вместе сработали по Украине, которая стала фактором напряженности в Европе. Будем надеяться, что у нас все получится.

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