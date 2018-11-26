Лавров рассказал о ситуации на «внешнеполитических направлениях» РФ

Москва, , 12:00 — REGNUM На целом ряде внешнеполитических направлений Российской Федерации сложилась «достаточно напряженная ситуация». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время непродолжительного выступления на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО.

По словам дипломата, он не сможет принять дальнейшее участие в работе форума, поэтому «желаю вам (участникам форума) всего доброго».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 ноября в Москве начал свою работу X Международный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО «Наука на благо человечества».

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