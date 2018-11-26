Осуждённый в ОАЭ за шпионаж гражданин Великобритании помилован

Лондон, , 11:58 — REGNUM Подданный Великобритании Мэтью Хеджес, которого ранее власти Объединённых Арабских Эмиратов обвинили в шпионаже и приговорили к пожизненному тюремному заключению, получил помилование. Об этом 26 ноября британская газета The Guardian.

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Уточняется, что аспиранта Даремского университета помиловал сам президент страны. По данным издания, такой шаг последовал после переговоров, проведённых министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом с государственным министром по иностранным делам ОАЭ Анваром Гаргашем.

Как сообщало ИА REGNUM, подданный Великобритании 31-летний учёный Мэтью Хеджес был арестован в ОАЭ в мае 2018 года по обвинению в шпионаже в пользу иностранного государства, ставящем под угрозу безопасности эмиратов.

21 ноября власти ОАЭ приговорили Хеджеса к пожизненному заключению. Сам обвиняемый отверг выдвинутые против него обвинения. Как пояснила супруга аспиранта, в ближневосточном государстве её муж собирал материал для своей диссертации, которая касалась политики безопасности Абу-Даби после «арабской весны».

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