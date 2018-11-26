Ситуация в Азовском море выгодна Украине — эксперт

Киев, , 11:57 — REGNUM «Кризисная ситуация в Азовском море выгодна Украине. Киеву удалось зафиксировать «факт противодействия» со стороны России». Об этом 26 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт Украинского института будущего, политолог Игар Тышкевич.

«Рассчитывали на противодействие Российской Федерации. Нужно было задокументировать факт противодействия. Это получилось уже по состоянию на начало дня. Вопрос: что делать дальше… В кои-то веки Украине удалось изменить акценты в своей подаче. Вместо того, чтобы говорить: нас бьют, нам создают проблемы, украинские дипломаты сказали: эй, ребята, просим прощения, под вашими флагами плавают суда, если их задержат, вы получите меньше налогов… Время очередного кризиса как нельзя лучше, прошу прощения за цинизм, оно играет нам на руку», — считает Тышкевич.

Он пояснил, что ввод военного положения поможет Украине улучшить управление отдельными областями, а также вернуть на международный уровень вопрос Крыма.

«У нас с управляемостью некоторых регионов есть большие проблемы… Режим военного положения — это создание в том числе военно-гражданских администраций, которые действуют в Донецкой и Луганской областях… В случае ввода военного положения будет решаться вопрос не только и не столько Азовского региона… Россия утверждает, что украинские корабли вошли в территориальные воды. Если брать внешнеполитический контекст, мы возвращаем вопрос Крыма, который Россия смогла вывести за рамки переговоров, за рамки диалога. Возникает вопрос: если это территориальные воды, то чей Крым? Второй вопрос: судьба украинских кораблей, которые находятся на захваченной территории Крыма. Третий вопрос: безопасность международного судоходства», — сказал Тышкевич.

По его словам, страны Запада и Украина не собираются воевать с Россией.

«Ввязываться в войну с Россией никто не собирается. Но говорить о том, что нам скажут: это только ваши внутренние дела, я очень сильно сомневаюсь… По состоянию на сегодня, Россия открыто нарушила действующий договор 2003 года (российско-украинский договор об использовании Азовского моря.), ст.17 конвенции ООН 1982 года о свободе судоходства и безопасности. Протаранив суда было нарушение сразу нескольких конвенций — брюссельская конвенция 2010 года, женевская конвенция 1964 года. Все они ратифицированы странами… В таком случае можно опираться на внешние поле, что Россия может представлять угрозу для торгового судоходства и международных торговых путей», — добавил Тышкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия захватила катера военно-морских сил. При этом он обвинил Кремль в акте агрессии.

«Мы рассматриваем это как акт агрессии против нашей страны. Мы рассматриваем это как очень серьезную угрозу. К сожалению, для Российской Федерации не существует никаких «красных линий»… Эта агрессия уже потянула за собой соответствующие последствия… К сожалению, мы не исключаем и других операций, в том числе наземных, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Поэтому я как президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ в соответствии с Конституцией принимаю решение: поддержать решение Военного комитета — вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны соответствующее решение (о вводе военного положения) и направить его в Верховную Раду Украины», — сказал Порошенко.

Напомним, 25 ноября российские военные захватили два малых бронированных катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу», а также весь экипаж (23 моряка). При этом для захвата двух катеров (класс река-море) Россия задействовала шесть морских кораблей, вертолеты и авиацию. Российская сторона обвинила украинские корабли в провокации и нарушении законного порядка нахождения в Керченском проливе.