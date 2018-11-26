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От атаки на американские ценности Трампа не остановит ничто — сенатор

Политика

Рвущихся в США мигрантов «встретили» слезоточивым газом и резиновыми пулями

Вашингтон, 26 ноября 2018, 13:15 — REGNUM  Дональд Трамп нападает на ценности, фундаментальные для американского народа, считает сенатор Боб Менендез. Комментируя в своем твиттере сообщение корреспондента Associated Press в Мексике Криса Шермана о том, что пограничники США применили против мигрантов слезоточивый газ, и «родители бегут вместе с задыхающимися детьми», сенатор пишет:

«Хватит уже! Этот президент, кажется, решил снять все сомнения о том, что его ничего не остановит от атаки на то, за что мы стоим как нация. Это несправедливость просто недопустима. Отвратительные образы, подобные этим, будут преследовать наш коллективный разум и навсегда определят трамповских республиканцев».

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители Соединенных Штатов применили слезоточивый газ и резиновые пули против нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться с территории мексиканской Тихуаны.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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