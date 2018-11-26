СКР завел уже 230 дел по преступлениям украинских силовиков

Москва, , 11:56 — REGNUM Общее число уголовных дел по фактам преступлений украинских силовиков против мирного населения Донбасса на сегодняшний день достигло 230. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что указанные дела ведутся сотрудниками управления СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. В пресс-службе подчеркнули, что только в 2018 году были возбуждены 69 уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статье 356 УК РФ о запрещенных методах войны в отношении действующих в Донбассе украинских военных.

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