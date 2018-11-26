Военное положение на Украине: Речь может идти о территориальных водах

Киев, , 11:58 — REGNUM Введение военного положения на Украине возможно на отдельных территориях страны, заявил в эфире телеканала «Прямой» сегодня, 26 ноября, заместитель министра правительства Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

Тука подчеркнул, что украинское законодательство такой вариант предусматривает, однако не стал конкретизировать, о каких именно областях Украины может идти речь в данном случае.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель «Блока Петра Порошенко» Иван Винник в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что никаких проблем с избирательным процессом военное положение не создаст.

«Действующий закон о правовом режиме военного положения не предусматривает отмены выборов. Введение правового режима военного положения возможно на отдельных территориях, и я думаю, что речь будет идти в первую очередь о территориальных водах Украины», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины сегодня в 16:00 по местному времени собирается на внеочередное заседание, где в закрытом режиме рассмотрит вопрос о введении в стране военного положения ориентировочно на 60 дней. Накануне ночью соответствующее решение уже приняли Совет нацбезопасности Украины, инициативу поддержал президент страны Порошенко. Формальным поводом для Киева стали действия российского флота, который 25 ноября пресек в Азовском море провокацию с участием 3 украинских кораблей — малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь», а также рейдового буксира «Яны Капу». Большинство политических экспертов уже заявило, что основная цель введения военного положения на Украине — либо отсрочить президентские выборы (март 2019 г.), либо отменить их вовсе.