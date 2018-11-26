Мнение: ростовские порты могут пострадать от провокации ВМС Украины

Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM Дестабилизация ситуации в Азовском море выгодна с точки зрения экономической войны для Украины. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя ситуацию вокруг действий Украины в Керченском проливе.

«Жертвуя торговлей в Мариуполе, украинские власти своими диверсиями могут вынудить Россию закрыть Азовское море для торговых судов, ввиду чего пострадают порты Таганрога, Азова, Ейска и Ростова-на-Дону», — полагает эксперт.

Он также обратил внимание на то, что военные украинские суда самостоятельно в российские порты не пойдут.

«Зато под конвоем для полного разоружения и отправки экипажа на родину их могут отправить в Ейск или Таганрог», — предположил собеседник агентства.

Вместе с тем информированные источники сообщают, что задержанные Россией три корабля ВМС Украины доставлены в порт Керчи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корабли ВМС Украины с применением оружия и спецназа были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах России. Это произошло 25 ноября. В ответ украинские власти заявили об очередной «российской агрессии», привели армию в полную боевую готовность и готовятся к введению чрезвычайного положения в стране.