Глава Индонезии: Вооруженные силы должны разработать стратегию безопасности

Джакарта, , 12:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что индонезийские вооруженные силы должны начать планировать стратегию обороны и безопасности, как среднесрочную, так и долгосрочную, для поддержания стабильности в стране, сообщает Antaranews.

Джоко Видодо подчеркнул, что стратегия безопасности должна быть реализована на бюджетной основе.

Кроме того, по словам главы государства, необходимо, чтобы «командный штаб мог быть быстро перемещен на восток, запад или север в зависимости от ситуации».

Президент также затронул вопрос о нейтралитете вооруженных сил в Индонезии. Он попросил военных продолжать поддерживать нейтралитет, особенно в отношении президентских выборов 2019 года.

Напомним, после событий 1965 года вся власть в Индонезии стала принадлежать военным. Пост президента в то время занимал генерал Сухарто. После его отставки в 1998 году и политики либеральных преобразований в Индонезии роль военных в политической жизни страны стала уменьшаться. Однако до сих пор они обладают достаточным влиянием.