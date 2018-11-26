Порошенко и СНБО согласились ввести военное положение на Украине

Киев, , 11:37 — REGNUM Служба национальной безопасности и обороны Украины и президент страны Пётр Порошенко выступили за введение военного положения в стране на 60 суток. Такое решение было принято на чрезвычайном заседании, которое состоялось после экстренного заседания военного совета Украины, созванного для обсуждения ситуации с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе.

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При этом, как отметил украинский лидер на своей странице в социальной сети Facebook, введение военного положения на Украине «никоим образом не предусматривает действий за пределами суверенной территории Украины» и не означает «объявления войны России». По словам Порошенко, оно вводится исключительно для обороны Украины.

Также президент страны заверил, что после этого Украина не начнёт наступление в Донбассе и не будет проводить мобилизацию.

Окончательное решение по введению военного положения на сегодняшнем внеочередном заседании, 26 ноября, примут депутаты Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в территориальных водах РФ в Чёрном море российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Как заявили в ФСБ, «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения пересекли госграницу России. Затем в течение нескольких часов они совершали опасное маневрирование, при этом не реагировали на требования сопровождавших их российских катеров. Было принято решение применить оружие. Ранения получили трое украинских военных, им была оказана необходимая медицинская помощь.

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МИД Канады: РФ должна освободить задержанные украинские корабли

Из-за этого инцидента в целях безопасности Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, временно закрыли для прохода гражданских судов. Россия возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

При этом в Киеве утверждают, что военные корабли Украины «подверглись обстрелу», когда они уже покинули территориальные воды РФ.

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