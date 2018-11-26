Украина задумала беспроигрышную провокацию — эксперт

Киев, , 11:44 — REGNUM Киев таким образом спланировал провокацию в Керченском проливе, что он в любом случае получит желаемое, заявил политолог Ростислав Ищенко 26 ноября в комментарии телеканалу «Звезда».

По мнению Ищенко, украинская власть в любом случае останется в выигрыше. Во-первых, Украина обратится к мировому сообществу с просьбой защитить её от «российской агрессии», во-вторых, в случае успешного прорыва военных кораблей, Украина заявила бы о своей победе, а, в-третьих введение военного положения позволит действующему президенту Украины Петру Порошенко перенести выборы:

«Как пирог слоеный, очевидно, элемент провокации срабатывает — хорошо, не срабатывает, тогда другой сработает. На что они однозначно рассчитывали — на то, что они покричат, что маленьких обижают, мировое сообщество должно помогать. Это у них отрабатывалось сразу. А прорыв через Керченский прорыв или введение военного положения — это уж как получится», — подытожил Ростислав Ищенко.

В украинском Институте анализа и менеджмента политики (УИАМП) отметили, что в 2014 году, после утраты Крыма, в условиях гораздо более тяжёлой военной ситуации в Донбассе военное положение никто не вводил, поскольку нужны были выборы и власть сама шла в руки:

«Когда захватили два катера и буксир — военное положение надо вводить, потому что выборы не надо проводить уже, — результат будет плачевен!», — считают аналитики.

В УИАМП подчеркнули, что даже если Верховная рада отклонит решение о введении военного положения на Украине, президенту Порошенко уже удалось отвлечь общество от заоблачных тарифов, коррупции и гнетущей социальной обстановки, переключив всё внимание на войну.

Напомним, 26 ноября Верховная рада Украины рассмотрит предложение о введении военного положения в стране.

Читайте подробнее: Военное положение на Украине не означает войны с Россией — Порошенко

Поводом для этого решения стал спровоцированный Украиной инцидент в Керченском проливе. Корабли ВМС Украины нарушили границу России после чего были жёстко задержаны и отправлены в Керчь. В провокации участвовали 23 украинских моряка, шестеро из них в ходе задержания получили ранения.

Читайте также: В антироссийской провокации на море участвовали 23 моряка — генштаб ВСУ

А также: СБ ООН предстоит оценить «суицидальный заход украинских корыт»