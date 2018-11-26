Понедельник, 26 Ноября 2018 года
12:56:08 МСК

Самолет-разведчик США пролетел в 37 км от российской границы

Политика

Ранее сервис писал, что указанный самолет-разведчик, предположительно, направляется в акваторию Черного моря

Самолет-разведчик США пролетел в 37 км от российской границы
Евгений Малолетков. Коль забыли, где границы — мы поможем приземлиться! 1960

Москва, 26 ноября 2018, 11:31 — REGNUM  Взлетевший с авиабазы Суда Бей на греческом острове Крит самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V прошел в воздушном пространстве Болгарии и приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Plane Radar.

Отмечается, что воздушное судно приближалось к российской границе на расстояние 37 километров. Ранее сервис писал, что указанный самолет-разведчик, предположительно, направляется в акваторию Черного моря.

«Boeing RC-135V, бортовой номер 64−14 841, позывной BASTE41, взлетел с авиабазы Суда Бей о. Крит, предположительно направился в акваторию Чёрного моря», — говорилось в сообщении сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Минобороны РФ уведомили, что у российских границ за неделю были замечены десять иностранных летательных аппаратов.

Читайте также: У границ РФ было замечено десять летательных аппаратов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить