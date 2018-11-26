Поклонская оценила «вклад Порошенко и бандерлогов» в позор Украины

Москва, , 11:30 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская оценила вклад президента Украины Петра Порошенко в дискредитацию республики.

«Отлично справляется пан Порошенко с задачей по абсолютной дискредитации возглавляемой им страны. Несчастная Украина уже настолько поругана им и его пещерными националистами, что люди начали забывать, что такое когда-то цветущая, красивая, добрая Окраина России — Украина», — написала Поклонская в Facebook.

По ее мнению, «Порошенко является шурупиком в сложной геополитической машине, который исправно продолжает выполнять отведённую ему функцию — сделать позорным само упоминание об Украине».

"Вчерашняя отчаянная провокация на Чёрном море с бегущими от страха и непонимания вмиг прозревшими украинскими моряками, ужесточение обстрелов мирного населения Донбасса, суетливое и вполне прогнозируемое введение военного положения на Украине, бесконечные украинские клоуны и шуты, позорящие свою страну в политических ток-шоу на российских каналах…» — перечислила депутат.

«В результате при упоминании слова «Украина» сегодня у людей возникает фонтан эмоций: стыд, позор, насмешки, злость, агрессия, обида… и так можно долго продолжать. Но все эти ассоциации искусственно навязаны вот такими «людьми», какими является Порошенко и его подручные бандерлоги», — указала также парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, СНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали на чрезвычайном заседании введение военного положения в стране на 60 суток.

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