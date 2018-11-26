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Турецкий военнослужащий получил ранение в ногу

Политика

Обвиняются курды

Анкара, 26 ноября 2018, 11:28 — REGNUM  Турецкий военнослужащий получил ранение в результате ракетного удара, запущенного представителями Рабочей партии Курдистана, сообщает 26 ноября Anadolu.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте ирано-турецкой границы. Пострадавший солдат получил ранение в ногу и в настоящее время находится в госпитале, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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