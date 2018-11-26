В НАТО возмущены политикой Испании в отношении России — ABC

Мадрид, , 11:16 — REGNUM Решение премьер-министра Испании Педро Санчеса российским военным кораблям входить в испанские порты вызвало глубокое недовольство среди американских дипломатов. Они считают это оскорблением со стороны правительства Испании, которое также позволило заправку судов во время визита на Пиренейский полуостров делегации США во главе с сенатором Тимом Кейном. Об этом пишет газета ABC 25 ноября.

Попытка Педро Санчеса сблизиться с Москвой, его решение не отдавать дань уважения кубинским диссидентам во время визита в Гавану и его дистанцирование от венесуэльского вопроса значительно охладили отношения между Вашингтоном и Мадридом.

Переломным моментом стала защита испанскими социалистами бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, который в сентябре заявил, что экономический кризис в Венесуэле был спровоцирован санкциями США.

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Между 9 и 12 ноября в порт Сеута прибыли три российских корабля с 700 членами экипажа на борту: ракетный крейсер «Маршал Устинов», буксир СБ-406 и танкер типа «Дубна». Как заявил высокопоставленный американский чиновник в интервью ABC, разрешение испанского правительства является «безответственным».

"Удивительно, что Испания сегодня предпочитает, чтобы в ее портах заправлялся российский корабль, вместо того чтобы это делало судно НАТО, которое ищет возможность бросить якорь между Гибралтаром и испанскими портами», — сказал он.

Между 2011 и 2016 годами по меньшей мере 62 российских военных корабля причаливали в испанских портах. Во время присоединения Крыма было задействовано 25 кораблей. В октябре 2016 года в испанских портах Сеута и Мелилья заправлялись российские авианосцы, поддерживавшие президента Сирии Башара Асада — это заставило правительство Мариано Рахоя на неопределенное время запретить судам из России вставать на якорь.

Решение об отмене этого запрета было принято в одностороннем порядке правительством Педро Санчеса через три дня после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мадрид и стало проблемой для НАТО. Из-за близости Гибралтара Великобритания мобилизовала свой фрегат HMS St. Albans для преследования российских кораблей. То же самое сделала Франция в Бискайском заливе.

Американский консервативный эксперт по внешней политике Люк Коффи и многие другие обращались в Белый Дом и Капитолий с просьбой оказать давление на Испанию, чтобы она не возобновляла военную поддержку России.

Во время своего визита в Испанию 6 ноября Сергей Лавров достиг соглашения со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем о создании совместной рабочей группы для борьбы с дезинформацией, что было воспринято скептически.

«На данный момент ничего не подписано, но, конечно, образ Испании среди партнеров НАТО пошатнулся», — говорит главный аналитик Королевского института Элькано Мира Милошевич.

В день, когда российские корабли прибыли в Сеуту, военную базу в Роте на юге Испании посещал американский сенатор-демократ Кейн. Он также является членом Комитета Сената США по международным отношениям.

«Военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Испанией имеет решающее значение для обеспечения безопасности обеих стран», — сказал Кейн в беседе с солдатами на американском эсминце «Дональд Кук». Кейн, который баллотировался на пост вице-президента вместе с Хиллари Клинтон, критиковал «агрессивный экспансионизм России».

В последние месяцы, по официальным и неофициальным каналам Белый дом требовал, чтобы Испания увеличила свой вклад в оборону НАТО до 2% ВВП. В июле на саммите в Брюсселе президент США Дональд Трамп направился прямо к Педро Санчесу, чтобы упрекнуть его за то, что его вклад ниже Албании, Словакии или Литвы.

При премьер-министре Мариано Рахое и Трампе Испания и США достигли степени сотрудничества, которой не было на протяжении десятилетий. Теперь же весь прогресс в отношениях перечеркнут.