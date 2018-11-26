Путин поздравил с юбилеем знаменитую телеведущую Анну Шатилову

Москва, , 11:14 — REGNUM Поздравительную телеграмму народной артистке РСФСР Анне Шатиловой направил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравления известному диктору телевидения и радио опубликован 26 ноября пресс-службой Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что 80-летнюю ведущую знают и любят целые поколения граждан страны, пожелал артистке здоровья и благополучия.

«Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию», — добавил российский лидер.

Напомним, Анна Шатилова работала на Центральном телевидении Гостелерадио Советского Союза с 1962 по 1991 год. Зрители помнят ее по выпускам программ «Новости» и «Время», а также в качестве ведущей знаменитых «Голубых огоньков».

Добавим, в 2006 году Шатилова была награждена орденом Почёта, а в 2011 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.