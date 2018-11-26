В Индии отмечают 10 лет со дня терактов в Мумбаи

Нью-Дели, , 11:02 — REGNUM Власти Индии отмечают трагическую дату нападения на Мумбаи, сообщает 26 ноября Associated Press.

26 ноября 2008 года пакистанские боевики совершили нападение на финансовую столицу Индии, в результате чего погибли 166 человек. Исламабад до сих пор не осудил виновных, что также является причиной сложностей в отношениях между Пакистаном и Индией.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Пакистан ввести санкции в отношении террористов. Также глава американского внешнеполитического ведомства пообещал награду в размере $5 млн за привлечение к ответственности преступников.

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