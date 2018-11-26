Понедельник, 26 Ноября 2018 года
11:27:42 МСК

В Индии отмечают 10 лет со дня терактов в Мумбаи

Политика

Виновные до сих пор не привлечены к ответственности

В Индии отмечают 10 лет со дня терактов в Мумбаи
Trakesht
Отель «Taj Mahal Palace & Tower» во время атаки террористов. 2008. Мумбаи

Нью-Дели, 26 ноября 2018, 11:02 — REGNUM  Власти Индии отмечают трагическую дату нападения на Мумбаи, сообщает 26 ноября Associated Press.

26 ноября 2008 года пакистанские боевики совершили нападение на финансовую столицу Индии, в результате чего погибли 166 человек. Исламабад до сих пор не осудил виновных, что также является причиной сложностей в отношениях между Пакистаном и Индией.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Пакистан ввести санкции в отношении террористов. Также глава американского внешнеполитического ведомства пообещал награду в размере $5 млн за привлечение к ответственности преступников.

Читайте ранее в этом сюжете: Foreign Policy: Индия может применить против Пакистана новый вид оружия?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индо-пакистанский конфликт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить