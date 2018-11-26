В Турции санкционирован арест более 50 членов организации ФЕТО

Анкара, , 11:01 — REGNUM Турецкие правоохранители получили ордера на арест 51 члена движения ФЕТО, возглавляемого религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США. Об этом сообщает 26 ноября CNN Turk.

По сведениям телеканала, генпрокуратура Анкары заподозрила указанных граждан в участии в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году. Отмечается, что ордера на арест выданы в отношении троих госслужащих и 48 турецких военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция потребовала у 83 стран выдать более 450 членов движения ФЕТО, которое Анкара считает террористическим. Его лидер Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке госпереворота, который произошел в стране в июле 2016 года.

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