На госбезопасность Литвы подали в суд за «слежку десятилетиями»

Вильнюс, , 10:48 — REGNUM Литовский бизнес-концерн MG Baltic, один из уже бывших руководителей которого подозревается в давлении на политические процессы в стране и подкуп политиков, сегодня, 26 ноября, подал в суд на департамент госбезопасности Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В концерне ДГБ обвиняют в незаконной слежке за руководством концерна в течении свыше 10 лет, несоблюдении принципа презумпции невиновности, хранении незаконно собранной информации свыше 10 лет, обнародовании этой информации, искажённых выводах о действиях компании на основании отдельно взятых эпизодов незаконно собранной информации.

Всё это, заявили в концерне, принесло существенный урон деловой репутации MG Baltic, а иск, согласно заявлению концерна, подан в первую очередь для того, чтобы упредить в будущем подобные незаконные действия спецслужб.

В концерне подчеркнули, что ДГБ массово прослушивала сотрудников группы компаний и лиц, с которыми общалось руководство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретные справки госбезопасности неоднократно в 2018 году становились причинами громких скандалов в Литве. Например, вокруг изгнания экс-вице председателя парламента Миндаугаса Бастиса за его связи с российской госкорпорацией «Росатом» или вокруг влияния бизнеса на государство, который спровоцировал коррупционный скандал вокруг корпорации MG Baltic. Во всех случаях документы были секретными, но через неназванные источники попадали в СМИ, что хоронило политические карьеры ранее известных или влиятельных политиков.