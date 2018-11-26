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В Крыму проверят системы оповещения

Политика

Масштабное тестирование запланировано на 29 ноября

Симферополь, 26 ноября 2018, 10:47 — REGNUM  На территории Крыма будет проведена внеплановая проверка систем оповещения населения. Об этом 26 ноября сообщили в администрации Симферополя.

«29 ноября 2018 года на территории Республики Крым с 10:00 до 16:00 будет проводиться комплексная проверка системы централизованного оповещения населения. Планируется произвести запуск электрических сирен, а также передать по радиоканалам речевое сообщение о порядке оповещения населения и действиях при получении сигналов», — уточнили в администрации.

Власти города также отметили, что гражданам во время проверки не придётся предпринимать никаких действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ и были задержаны российскими пограничниками. В ФСБ заявили, что целью провокации является создание конфликтной ситуации. 26 ноября в 3 часа ночи проход по Керченскому проливу для гражданских судов вновь открыли.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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