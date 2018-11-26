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МИД Литвы обвинил Россию в «блокаде Украины»

Политика

Глава МИД Литвы потребовал от России «прекратить агрессию» против Украины

МИД Литвы обвинил Россию в «блокаде Украины»
Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР
Гав-гав!

Вильнюс, 26 ноября 2018, 10:46 — REGNUM  Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс потребовал от России «прекратить агрессию» в отношении Украины в связи с инцидентом у Керченского пролива. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, всю ответственность за произошедший инцидент Линкявичюс возложил на РФ, назвал это «продолжением агрессии», добавив, что препятствия при преодолении Керченского пролива — это «физическая блокада».

Он также выразил надежду, что аналогичную позицию выразит «международная общественность».

Напомним, 25 ноября два украинских бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» попытались выйти из Одессы и попытались пройти через Керченский пролив, но были остановлены российскими пограничниками. Поскольку суда не отреагировали на законные требования пограничников, они были обстреляны и захвачены спецназом.

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Отношения Украины и России
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