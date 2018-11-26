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Индонезия приветствует визит польской стороны в Джакарту спустя 21 год

Политика

Главы МИД Индонезии и Польши обсудили ряд двусторонних вопросов

Джакарта, 26 ноября 2018, 10:45 — REGNUM  Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Польши в Джакарте 26 ноября, сообщает Antaranews.

Министр иностранных дел Индонезии приветствовала визит польской стороны спустя 21 год.

Во время двусторонней встречи министры обсудили ряд вопросов, включая экономику, образование и международные отношения.

«Индонезия также стала первой страной, которую посетил министр иностранных дел Яцек Чапутович в своем путешествии по Азии», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди отметила, что Польша является важным партнером Индонезии в Центральной Европе.

В январе-августе 2018 года объем двусторонней торговли увеличился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В то время как инвестиции Польши в Индонезию достигли 20 млн. долларов США в 2017 году, что в 10 раз больше по сравнению с 2016 годом. Количество польских туристов, посещающих Индонезию, за последние три года также удвоилось и достигло 30 тыс. человек в 2017 году.

Министры обсудили ряд усилий по укреплению экономического сотрудничества путем активизации деловых связей и расширения доступа к товарам.

Индонезия и Польша договорились о совместной работе по завершению переговоров по Соглашению об универсальном экономическом партнерстве с ЕС, а также запустить прямые рейсы между Варшавой и Денпасаром для развития туристического сектора.

Напомним, Яцек Чапутович был назначен министром иностранных дел Польши в январе 2018 года.

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Внешняя политика Индонезии
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