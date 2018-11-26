В Турции арестовали 20 человек, подозреваемых в терроризме

Анкара, , 10:42 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 20 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 26 ноября Anadolu.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Противостояние между РПК и турецким правительством продолжается долгие десятилетия, за это время в конфликте погибли по меньшей мере 40 тыс. человек, в том числе женщины и дети.

Читайте ранее в этом сюжете: За последние девять месяцев в Иракском Курдистане убили 37 женщин

Читайте развитие сюжета: Турецкий военнослужащий получил ранение в ногу