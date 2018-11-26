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В Турции арестовали 20 человек, подозреваемых в терроризме

Политика

Все они связаны с РПК

Анкара, 26 ноября 2018, 10:42 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали 20 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 26 ноября Anadolu.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Противостояние между РПК и турецким правительством продолжается долгие десятилетия, за это время в конфликте погибли по меньшей мере 40 тыс. человек, в том числе женщины и дети.

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