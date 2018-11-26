Понедельник, 26 Ноября 2018 года
11:28:44 МСК

Военное положение на Украине не означает войны с Россией — Порошенко

Политика

Украинские власти в течение нескольких последних лет утверждают, что воюют с Россией

Киев, 26 ноября 2018, 10:38 — REGNUM  Введение военного положения на Украине не означает объявления войны России, заявил президент Украины Петр Порошенко 26 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Введение военного положения никоим образом не предусматривает действий за пределами суверенной территории Украины. Военное положение не означает объявление войны. Оно вводится исключительно для обороны Украины», — написал Порошенко.

Напомним, идею ввести военное положение высказал глава совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после жёсткого задержания российскими пограничниками военных кораблей Украины в районе Керченского пролива.

Читайте также: МИД Украины призвал РФ вернуть захваченные корабли и освободить моряков

Отметим, многие СМИ и эксперты оценивают ввод военного положения не с точки зрения отражения российской военной агрессии в адрес Украины, а как попытку действующего президента страны сорвать выборы и запретить проведение массовых акций.

Читайте также: Если введут военное положение, выборы на Украине будут отложены — Турчинов

А также: Косачёв назвал «бонусы» от военного положения на Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить