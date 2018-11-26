Военное положение на Украине не означает войны с Россией — Порошенко

Киев, , 10:38 — REGNUM Введение военного положения на Украине не означает объявления войны России, заявил президент Украины Петр Порошенко 26 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Введение военного положения никоим образом не предусматривает действий за пределами суверенной территории Украины. Военное положение не означает объявление войны. Оно вводится исключительно для обороны Украины», — написал Порошенко.

Напомним, идею ввести военное положение высказал глава совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после жёсткого задержания российскими пограничниками военных кораблей Украины в районе Керченского пролива.

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Отметим, многие СМИ и эксперты оценивают ввод военного положения не с точки зрения отражения российской военной агрессии в адрес Украины, а как попытку действующего президента страны сорвать выборы и запретить проведение массовых акций.

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