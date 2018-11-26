Число жертв нападения талибов* в Афганистане возросло до 22 человек

Кабул, 26 ноября 2018, 10:18 — REGNUM Число жертв нападения на конвой правоохранительных органов в Афганистане возросло до 22 человек, сообщает 26 ноября Reuters.
Ответственными за преступления являются боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.
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