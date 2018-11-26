В Кабардино-Балкарии назначен министр просвещения

Нальчик, , 10:13 — REGNUM В министерстве просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии произошли кадровые назначения. На должность главы ведомства назначен Ауес Кумыков. Указ об этом 23 ноября подписал врио главы республики Валерий Коков, передает корреспондент ИА REGNUM.

С июля 2018 года Ауес Кумыков исполнял обязанности руководителя министерства просвещения науки и по делам молодежи. На эту должность его назначил прежний руководитель республики Юрий Коков. Ранее Кумыков работал проректором по воспитательной работе и социальным вопросам Кабардино-Балкарского государственного университета.

Новый министр — уроженец селения Заюково Баксанского района. Ему 52 года. С 2012 года он работал в должности проректора, являясь профессором, доктором философских наук.

Напомним, министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии было создано в мае 2018 года вместо министерства образования, науки и по делам молодежи в связи с приведением в соответствие с федеральной структуры правительства КБР.