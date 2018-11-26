Косачёв назвал «бонусы» от военного положения на Украине

Москва, , 10:11 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв видит два сценария вокруг военного провокации в Азовском и в Черном морях.

Первый состоит в том, что Верховная рада утверждает решение о военном положении и оно действует в полном объёме все 60 дней с возможностью продления.

«Тогда вся предвыборная кампания останавливается, а протестные акции населения против властей — запрещаются. В таком случае предстоящие выборы, даже если они состоятся, — с точки зрения демократии и законности полный пшик. Значит, это не самое страшное. А что страшнее? Тем же властям, разумеется, — проиграть Украину собственному населению с треском и по всем статьям», — указал Косачев в Facebook.

Второй сценарий состоит в том, что после сбора «пиар-сливок» с инцидента военное положение благополучно отменят. Подтверждение такому развитию событий сенатор видит в заявлении секретаря украинского совета нацбезопасности Турчинова, который отметил, что «в случае нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время».

В то же время Косачёв уверен, что «на обстановку в наших отношениях ни один из сценариев никак не повлияет, хуже и так некуда».

Однако он указал на «бонусы» военного положения для Украины, в частности, возможность установления комендантского часа, ограничения свободы перемещения граждан, а также постановки вопроса о запрете политических партий, если они, мол, угрожают нацбезопасности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил ввести в стране военное положение сроком на 60 суток.

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