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В Переславле на выборах победу разделили «Единая Россия» и КПРФ

Политика

Выборы прошли в воскресенье

В Переславле на выборах победу разделили «Единая Россия» и КПРФ
Выборы в Переславле

Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 ноября 2018, 10:11 — REGNUM  В Переславле-Залесском Ярославской области 25 ноября прошли дополнительные выборы в городскую думу. По их итогам в думу прошли пенсионер Владимир Шестернев от КПРФ и директор школы № 1 от «Единой России» Елена Сурнина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Коммунист стал лидером голосования — он получил 1222 голоса, представительница «Единой России» — 1113.

От итогов довыборов зависел расклад голосов в городской думе. По итогам сентябрьского голосования оппозиция получила большинство — 11 мандатов из 21. Однако 2 победивших кандидата от «Справедливой России» и КПРФ прошли в облдуму, в связи с чем и были объявлены довыборы.

Теперь расклад поменялся — у «Единой России» в гордуме 11 мандатов, а у «Справедливой России» и КПРФ — 10.

Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле началось досрочное голосование на довыборах в городскую Думу

Читайте развитие сюжета: «Справедливая Россия» сомневается в справедливости выборов в Переславле

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