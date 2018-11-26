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Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь — СМИ

Политика

Корабли в сопровождении добрались в порт Керчи своим ходом

Керчь, Крым, 26 ноября 2018, 10:10 — REGNUM  Задержанные Россией три корабля ВМС Украины доставлены в порт Керчи, сообщает 26 ноября «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Корабли доставлены в Керчь, добрались своим ходом (в сопровождении), — сказал источник.

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Напомним, корабли ВМС Украины с применением оружия и спецназа были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах России. В ответ украинские власти заявили об очередной «российской агрессии», привели ВСУ в полную боевую готовность и начали подготовку к введению чрезвычайного положения в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, если Верховная рада поддержит решение о введении военного положения на Украине, президентские выборы будут отложены.

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