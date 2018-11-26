В Крыму увидели связь между газовой атакой в Алеппо и провокацией в Керчи

Симферополь, , 10:09 — REGNUM Газовая атака в Алеппо и провокации в Керченском проливе связаны с попытками дискредитировать Россию на Западе накануне предполагаемой встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

«В данном случае, независимо от реакции России на военно-морские провокации, можно раздуть в СМИ очередной фейк, в котором наша страна будет представлена агрессором, обижающим «маленькую беззащитную Украину, которая выбрала демократический путь развития».

По его мнению, время для провокации тоже выбрано не случайно.

«Очень скоро состоится встреча G-20, в рамках которой предполагались переговоры «Путин — Трамп». Кому-то очень не хотелось бы, чтобы они прошли в конструктивной атмосфере», — подчеркнул спикер Госсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ. Российские пограничники были вынуждены применить оружие при задержании нарушителей. В ФСБ заявили, что целью украинских кораблей является создание конфликтной ситуации. В ответ МИД Украины обвинил Россию в провокации.