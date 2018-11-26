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Из супруги премьер-министра Испании усиленно «лепят» первую леди — ABC

Политика

У Бегоньи Гомес нет никакой официальной институциональной роли

Мадрид, 26 ноября 2018, 10:10 — REGNUM  Мадрид пытается придать политический вес супруге премьер-министра Испании Бегонье Гомес на международной арене вопреки отсутствию у нее какого-либо официального статуса в испанской политике. Об этом пишет газета ABC 25 ноября.

Бегонья Гомес сопровождала премьер-министра Педро Санчеса во всех его значимых визитах за границу: во время недельной поездки в США и Канаду, на Иберо-Американском саммите в Гватемале, во время визита на Кубу 22−23 ноября. Она принимала участие в ключевых моментах официальных мероприятий.

В том числе Бегонья Гомес вместо королевы Летисии посетила Париж в день столетия окончания Первой мировой войны и присоединилась к чаепитию первых леди, организованном супругой президента США Меланьей Трамп.

Несмотря на то, что у Бегоньи Гомес есть своя профессия и нет никакого институционального статуса, она стала играть очень важную роль во внешнеполитической повестке главы правительства. Резиденция премьер-министра Ла Монклоа оправдывает это «интенсивной повесткой дня сопровождающих», не приводя подробностей.

Но супруга Педро Санчеса не является представителем государства или правительства и не может иметь официальной повестки. С этой точки зрения ее присутствие на подобных мероприятиях является абсолютно необоснованным, это лишь волеизъявление ее самой и ее супруга Педро Санчеса. Это колоссальный контраст с тем, как вели себя супруги прежних глав правительства — Мариано Рахоя и Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что Бегонья Гомес возглавит Центр Африки. Она будет координировать деятельность неправительственных организаций на африканском континенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Супруга премьер-министра Испании возглавит Центр Африки

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Политическая жизнь Испании
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