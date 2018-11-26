СБ ООН советуют создать единый список террористических организаций

Астана, , 10:01 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») призвал ООН взять пример с ОДКБ, где создается единый список террористических организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

В рамках международной парламентской конференции «Астана — центр глобальной интеграции, безопасности и мира» Неверов отметил особый вклад Казахстана в работу ОДКБ, где страна председательствует в текущем году. Особое внимание Неверов уделил решению ПА ОДКБ по формированию единого списка организаций, признанных террористическими.

«Надеемся, что наша работа не останется незамеченной и у наших коллег в Совете Безопасности ООН, которые уже не один год решают задачу по формированию единого списка террористов и их организаций», — заявил Неверов.

Принятое ПА ОДКБ решение позволяет вывести на новый уровень взаимодействие спецслужб и не допустить ситуаций, когда организация, признанная террористической в одной из стран ОДКБ, могла бы продолжать свою деятельность легально, отметил он.

Важным аспектом противодействия экстремизму являются совместные инфраструктурные проекты, поскольку это даст рабочие места, развитие территорий и оживит экономику, что «снизит интерес к экстремистским движениям и радикализации», считает также парламентарий.