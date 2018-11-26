Совбез ООН соберётся в связи с провокацией Украины в Керченском проливе

Нью-Йорк, США, , 09:59 — REGNUM Совбез ООН проведёт экстренное совещание, посвященное конфликту между Россией и Украиной в районе Керченского пролива, заявила председатель Совбеза Никки Хейли 26 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

Заседание пройдёт в Нью-Йорке в 19:00 мск.

Отметим, Россия настояла на проведении срочного заседания Совета безопасности ООН «в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями».

Напомним, 26 ноября корабли ВМС Украины с применением оружия и спецназа были задержаны российскими пограничниками в территориальных водах РФ. В ответ украинские власти заявили об очередной «российской агрессии», привели ВСУ в полную боевую готовность и начали подготовку к введению чрезвычайного положения в стране.

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