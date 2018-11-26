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Керченский пролив открыт для гражданских судов

Политика

Движение возобновилось ночью

Симферополь, 26 ноября 2018, 09:32 — REGNUM  Проход по Керченскому проливу вновь открыт для гражданских судов. Об этом ИА REGNUM сообщили представители предприятия «Крымские морские порты».

«С трёх часов ночи движение судов было возобновлено. В 8 утра уже формируется новый караван судов», — отметили в «Крымских морских портах».

Как сообщало ИА REGNUM, представители власти Крыма считают, что провокация Киева в Керченском проливе является попыткой президента Украины Петра Порошенко усилить свои полномочия и остаться в президентском кресле без проведения выборов.

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