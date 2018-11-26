Для охраны границы в Азовском море Минобороны РФ задействовало дроны

Москва, , 09:32 — REGNUM В настоящее время за безопасностью в Азовском море следят беспилотные летательные аппараты. Дроны Черноморского флота и Воздушно-космических сил Минобороны задействовало в этот районы «для предотвращения новых провокаций в Керченском проливе».

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Бесполтники «Орлан-10» и «Форпост» оснащены новейшими оптико-электронными и радиотехническими системами. Они будут патрулировать территорию над Чёрным и Азовским морями до окончательной разрядки напряженности, сообщают «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в территориальных водах РФ в Чёрном море российскими пограничниками были задержаны три судна ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». По данным ФСБ, они незаконно пересекли государственную границу РФ и взяли курс на Керченский пролив, совершая опасные манёвры и игнорируя законные требования российских властей. Провокация привела к закрытию пролива для гражданских судов. Все три корабля были задержаны и отправлены в Керчь.

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При этом в МИД Украины заявили, что украинские суда, устроившие провокацию в районе Керченского пролива, соблюдали все международные договора и правила навигации. Дипломаты заявили о «категорическом протесте» против ответных шагов России в отношении украинских судов, и призвали вернуть Украине захваченные корабли и отпустить экипаж. После инцидента Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении в стране военного положения сроком на 60 суток.

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