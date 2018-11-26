Выставка Expo-2025: Япония рассчитывает получить коммерческую выгоду

Токио, , 09:29 — REGNUM Организаторы Всемирной выставки Expo-2025 в городе Осака могут рассчитывать на помощь со стороны правительства Японии. Об этом, как передает агентство Kyodo, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ на встрече с руководством префектуры и города Осака.

По его словам, Япония рассчитывает получить коммерческую выгоду от выставки, поэтому окажет всю возможную помощь организаторам.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в январе 2018 г. Франция отказалась от намерения претендовать на проведение Всемирной выставки Expo-2025.

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