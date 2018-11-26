Бывший король Испании встретился с опальным саудовским принцем Салманом

Абу-Даби, , 09:30 — REGNUM 25 ноября бывший король Испании Хуан Карлос I встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом Бин Салманом в столице ОАЭ Абу-Даби, пишет испанская газета El País.

Встреча короля и принца состоялась во время посещения Хуаном Карлосом I финального этапа чемпионата «Формулы-1». Во время встречи сделана только одна фотография, снятая агентством Efe и распространенная саудовским министерством иностранных дел.

Напомним, принц Салман в настоящее время объявлен персоной нон-грата во многих странах Европы как предполагаемый заказчик убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. 23 ноября Салман начал зарубежную поездку по арабским странам с целью сократить ущерб, понесенный его страной из-за дела Хашогги.

Наследный принц также посетит саммит «большой двадцатки», который будет проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Саудовская Аравия является первым торговым партнером Испании на Ближнем Востоке с объемом торгового обмена в €5,951 млрд. Действующий монарх Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд имеет дом в Испании и поддерживает прекрасные личные отношения с Хуаном Карлосом I.

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