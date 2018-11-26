В Оренбуржье министр труда отправлен в отставку после обысков

Оренбург, , 09:26 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 26 ноября, на аппаратном совещании в Доме советов губернатор Юрий Берг поблагодарил 68-летнего министра труда и занятости населения региона Вячеслава Кузьмина за его труд, возражать по поводу выхода на пенсию руководителя ведомства не стал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Министр подал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию». Вячеслав Кузьмин уволен с 26 ноября. Исполнение обязанностей главы минтруда возложено на первого заместителя министра труда и занятости населения Оренбуржья Наилю Исхакову.

Стоит отметить, что 20 ноября в офисах минтруда региона прошли обыски. Местные силовики, кроме УФСБ, открестились от причастности к оперативным мероприятиям. В УФСБ ушли от комментария ситуации. По данным информресурсов, предполагаемой причиной обысков стало разглашение гостайны.

Добавим, Вячеслав Кузьмин родился 23 ноября 1950 года в селе Октябрьское Октябрьского района Оренбургской области. В администрацию Оренбуржья пришёл с должности главы Акбулакского района. В 2001 году он возглавил департамент занятости населения Оренбургской области, а с 2007 года — министерство труда и занятости населения Оренбургской области. Является кандидатом сельскохозяйственных наук. Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1980 год), знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» (1980 год), нагрудным знаком Госкомстата (2003 год).

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