В Крыму увидели американский почерк избирательной кампании Порошенко

Симферополь, , 09:22 — REGNUM Очередная провокация Киева в Керченском проливе согласована с подлинными хозяевами современной Украины — американцами, и приурочена она к фактически стартовавшей президентской избирательной кампании Петра Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook 25 ноября заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, комментируя очередное обострение ситуации между Россией и Украиной.

«Рейтинг у действующей украинской власти, работающей под американским прикрытием, ниже плинтуса, потому его и пытаются искусственно стимулировать. Но поможет это, как говорится в русской пословице, как мёртвому припарки. Считаю, что в данной ситуации нельзя поддаваться на провокации и делать резких движений», — отметил Константинов.

По его мнению, безопасности Крыма ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, совершая опасные маневры в Керченском проливе, при этом игнорируя законные требования российских властей. Вечером того же дня украинские корабли вновь предприняли провокацию в пределах российской акватории. В результате российские пограничники были вынуждены применить оружие при задержании нарушителей. Одновременно с этим президент Украины Пётр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал введение военного положения в стране на 60 суток, что может привести к отмене выборов главы государства.

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