Блок Петра Порошенко: «Украина не объявляла войну России»

Киев, , 09:16 — REGNUM «Ввод военного положения на Украине не означает, что Киев объявляет войну Москве. При этом Украина не будет отменять проведение парламентских и президентских выборов». Об этом ночью 25 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Это не создаст никаких проблем избирательному процессу. Сразу хотел бы об этом сообщить всем «зрадофилам» (предателям — пер. с укр.яз.)… Действующий закон о правовом режиме ввода военного положения не предусматривает отмену выборов», — рассказал Винник.

Он считает, что Рада проголосует за указ президента Петра Порошенко о вводе военного положения.

«Ввод правового режима военного положения возможен на отдельных территориях. Думаю, речь будет идти в первую очередь о территориальных водах, которые принадлежат Украине, или нейтральных вводах… Военное положение может вводиться Советом национальной безопасности и обороны или на всей территории, или на отдельных территориях. Это предложение оформляется в форме указа президента, который должен быть утвержден Верховной Радой Украины простым большинством голосов — 226 голосов. Регламент предусматривает, что Рада должна собраться на второй день после того, как такой указ будет внесен в Верховную Раду», — рассказал Винник.

По его словам, после ввода военного положения «военкоматы сделают оперативный анализ мобилизационного резерва».

«Мы создали резерв первой очереди, в который вошли украинские воины, которые демобилизовались, но имеют широкий военный опыт… Украинцам нужно сохранять спокойствие, понимать, помнить и знать, что наша армия образца 2018 года существенно сильнее, чем та, которая была у нас в 2014 году. У нас 250 тыс. военных. Мы должным образом финансируем закупку техники и вооружений. Нас поддерживает Запад, нас поддерживают и в финансовом плане», — добавил Винник.

Он проинформировал, что на Украине могут ввести комендантский час и проверку документов.

«Что такое правовой режим военного положения? Это особый режим деятельности органов государственной власти, граждан Украины. Это право, определенное Конституцией, ограничивать отдельные права и свободы с целью защиты государства, как главного субъекта, в связи с агрессией. Это возможность мобилизации, совершенно другой формы финансирования всех мероприятий на отпор и сдерживание агрессии. Это не форма войны, это не война… В частности, может вводиться комендантский час, могут проверяться дополнительные документы, могут вводиться запреты на перемещение в отдельных территориях с целью обеспечения безопасности гражданина», — пояснил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября российские военные захватили два малых бронированных катера Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Российская сторона заявила о провокациях в Керченском проливе.