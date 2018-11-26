Перед выборами США хотят научить украинские СМИ «журналисткой этике»

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Украинские средства массовой информации в преддверии выборов президента и в парламент Украины подготовят «западные коллеги». Конкурс проектов, направленных на поддержку прозрачности выборов на Украине в 2019 году, среди местных СМИ объявило посольство США в Киеве.

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Согласно условиям гранта, на рассмотрение принимаются проекты по подготовке журналистов в таких областях, как знание прав, связанных с доступом к информации, журналистская этика, соблюдение принципов объективности и независимости при освещении выборов, пишет RT со ссылкой на документ. Победители конкурса получат $200 тыс.

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Отмечается, что под контролем дипломатов СМИ будут освещать работу избирательной комиссии, сообщать о нарушениях и проводить дискуссии с участием кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избирательная кампания официально стартует 31 декабря 2018 года. По данным ЦИК, на предстоящих выборах планируется свыше 40 кандидатов.

Согласно данным сентябрьского опроса, на президентских выборах больше всего избирателей готовы отдать свои голоса за лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко — 13,2%. При этом второе место рейтинга занял шоумен Владимир Зеленский — 7,8%, у действующего президента Петра Порошенко — 6,8% (третья позиция).