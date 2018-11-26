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На Украине предложили ограничить въезд отдельным категориям граждан РФ

Политика

В случае введения в стране военного положения

На Украине предложили ограничить въезд отдельным категориям граждан РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Въезд на Украину

Киев, 26 ноября 2018, 09:14 — REGNUM  На Украине на время военного положения могут запретить въезд в страну отдельным категориям граждан России, заявил глава погранслужбы Петр Цигикал на заседании СНБО, которое транслировали украинские телеканалы.

«Предлагаю для определенных категорий граждан России ограничить въезд на территорию Украины», — заявил Цигикал, не уточнив, кого именно коснутся ограничительные меры.

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Напомним, после провокации Киева в Керченском проливе, в ходе которой корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками, глава СНБО Александр Турчинов предложил ввести в стране военное положение на 60 суток.

Президент страны Петр Порошенко поддержал инициативу. Верховная рада рассмотрит данный вопрос сегодня, 26 ноября.

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