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Арабская коалиция разминировала 86 мин у берегов Йемена

Политика

Мины мешают осуществлять интервенцию в с трану

Сана, 26 ноября 2018, 09:13 — REGNUM  Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией уничтожила 86 морских мин, установленных хуситскими повстанцами у берегов Йемена, сообщает 26 ноября Al Arabia.

Интервенты активизировали свою деятельность по разминированию йеменского побережья, так как мины угрожают судоходству, в том числе и движению нефтяных танкеров.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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