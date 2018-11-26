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МИД Индонезии: Изменение статуса Иерусалима противоречит резолюциям ООН

Политика

Глава МИД Индонезии выступила перед студентами университета Airlangga в Сурабая, Восточная Ява

МИД Индонезии: Изменение статуса Иерусалима противоречит резолюциям ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иерусалим

Сурабая, Индонезия, 26 ноября 2018, 09:09 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что желание перенести израильскую столицу в Иерусалим является актом, который противоречит резолюции Совета Безопасности ООН, сообщает Sindonews.

По словам главы МИД, Индонезия должна убедить международное сообщество и другие страны продолжать уважать различные резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся Палестины.

Об этом Ретно Марсуди заявила, выступая перед 600 студентами университета Airlangga в Сурабая, Восточная Ява.

Ретно Марсуди также подчеркнула, что Индонезия помнит историю. Палестина сыграла большую роль в обеспечении поддержки и признания независимости Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция Индонезии в отношении палестино-израильского конфликта сводится к решению, основанному на принципе «два государства для двух народов».

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