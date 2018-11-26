Вооруженные силы Узбекистана подняты по учебной тревоге

Ташкент, , 08:57 — REGNUM В Узбекистане сегодня, 26 ноября, начались масштабные военные учения Вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«По распоряжению президента Узбекистана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами сегодня утром войска министерства обороны были подняты по учебной тревоге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения пройдут в четыре этапа и продлятся пять дней. Основная задача — проверить боеспособность воинских частей и учреждений Минобороны, а также возможность выполнения поставленных задач в указанный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года прошли первые в истории совместные антитеррористические учения военнослужащих вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана.

Военнослужащие двух стран уничтожили группу условных террористов, которые по легенде учений пробрались из-за рубежа для дестабилизации обстановки в Ферганской долине.

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